Dom Kazimierza Kutza trafił na aukcję. "Dał mu życie, radość, perspektywy"

Okazały dom należący do zmarłego w 2018 r. reżysera trafił na sprzedaż. W rozmowie z WP wdowa po Kazimierzu Kutzu zdradza powody swojej decyzji.

Kazimierz Kutz , reżyser klasycznych filmów polskiego kina, zmarł w grudniu 2018 r. na raka prostaty . Zostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i dom w podwarszawskiej miejscowości Kanie. Posiadłość trafiła właśnie na aukcję charytatywną . Cena wywoławcza to 1,8 mln zł, a 100 tys. zł ze sprzedaży zasili konto fundacji Ewy Błaszczyk .

Zapytaliśmy Iwonę Świętochowską-Kutz, co stoi za decyzją o sprzedaży domu.

- Jest tysiące powodów, ale zasadniczym jest to, aby pomóc Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo?. Z drugiej strony jest to bardzo duży dom. Jestem sama i nie mam wyjścia, muszę się przenieść do mniejszego metrażu - mówi WP wdowa po reżyserze.