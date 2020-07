Dramatyczna sytuacja w Trójce. ”Szukamy pilnie reporterów”

Ernest Zozuń, szef redakcji aktualności Trójki: Brakuje reporterów w ” Zapraszamy do Trójki ” oraz publicystów. Z publicystów została mi jedna Beata Michniewicz. Jak ona zachrypnie, to ja nie mam zastępcy. Szukamy zastępców, ale i następców, czyli młodych ludzi, których będziemy mogli wychować. Kiedyś było tak, że młodzi ludzie uczyli się od starszych kolegów: wchodzili na antenę, robili materiały, szlifowali korytarze w Sejmie, zbierali na ulicy dźwięki i informacje. A teraz nie ma kto takich rzeczy robić. Za nami jest pustka.

Ta sytuacja to wynik zwalniania i odchodzenia dziennikarzy w czasie, gdy władzę w mediach publicznych przejął PiS?

Tak. Nowi wydawcy w Trójce byli politycznymi komisarzami bez umiejętności warsztatowych i doświadczenia. Do tego dochodziło kolesiostwo. Młodzi ludzie nie byli w stanie tego betonu skruszyć. Nawet jeśli młodym podobała się praca w Trójce, to sposób zarządzania redakcją powodował ich frustrację. Nie było żadnego komfortu pracy. Nie pozwalano tym ludziom ”główkować” i przejawiać smykałki reporterskiej. Więc uciekali.

To kto teraz zarządza Trójką? Miękki PiS?

Nie! To nie jest żaden miękki PiS, ani twardy PiS, ani żaden pół-PiS. To jest Trójka. Radio dla słuchaczy.

Atmosfera jest teraz inna, nikt nikomu już nie mówi, jak ma wyglądać materiał i jakie względy polityczne należy wziąć pod uwagę. Nikt nie mówi reporterowi, jaką tezę ma zawrzeć w materiale. Nie jeździmy z tematami i planem audycji na Malczewskiego do gabinetu pani prezes. Podobno wciąż o godz. 9 rano odbywają się u niej kolegia, ale my na nich już nie bywamy.

Gwarantuje pan więc młodym, którzy do Trójki teraz przyjdą, że nie będą musieli chwalić partii rządzącej i dostaną niezależność dziennikarską?

Co z publicystyką? Paweł Lisicki i Piotr Semka z ”Do Rzeczy” zostają w Trójce?

Rzeczywiście, za nowej władzy wprowadzono w Polskim Radiu certyfikowanych komentatorów z prawicowych mediów do prowadzenia rozmów politycznych. Jakby radio nie miało swoich własnych dziennikarzy. Ale w Trójce już takich certyfikowanych komentatorów nie będzie. Mamy Beatę Michniewicz. Marcin Zaborski został, niestety, po przyjściu ”dobrej zmiany”, kupiony przez RMF FM, z korzyścią dla nich. Więc muszę znaleźć drugiego ”Zaborka”.

Paweł Lisicki sam zrezygnował. Piotr Semka zostaje, ale w innej roli. Będzie miał wieczorny Klub Trójki. Ale Kluby Trójki mają zmienić koncepcję: chcemy, żeby to był cykl programów prowadzonych przez ludzi od prawa do lewa. Tam mają być postaci kojarzone z różnymi opcjami politycznymi. Z jednej strony będzie więc Semka, a z drugiej ktoś kojarzony z Lewicą. Jesteśmy na etapie negocjacji z tymi ludźmi. Nie podam na razie nazwisk.

Zawsze wśród słuchaczy mieliśmy nadreprezentację ludzie ze średnim i wyższym wykształceniem. To bardzo atrakcyjny odbiorca. I tak ma zostać.

Jak nam zabiorą zabawki, to się wtedy będę martwił. Mam nadzieję, że nam ich jednak nie zabiorą. Póki co informacje są pozytywne.

Jest już z nami Piotr Baron. Mam nadzieję, że pani prezes Agnieszka Kamińska i zarząd Polskiego Radia przeproszą w końcu Marka Niedźwieckiego i on do nas także wróci. Pana Wojtka Manna szybko pewnie nie odzyskamy. Piotrek Kaczkowski odpoczywa. Nie powiedział ”nie”, poprosił nas o czas. Czekamy…

Cieszy się pan na konkurencję z Radiem Nowy Świat? To ma być taka nowa Trójka…

Ja lubię konkurencję, bo ona mnie dopinguje do robienia radia na wysokim poziomie. Lubię wygrywać w konkursach i doskonalić to, co robię.