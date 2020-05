Hot16Challenge2 w wykonaniu kolejnych gwiazd. Cel zbiórki przekroczony ponad dwukrotnie

#Hot16challenge2 to inicjatywa wywodząca się ze środowiska hiphopowego. Każdy artysta nagrywa 16 wersów na dowolny temat do wybranej przez siebie melodii i nominuje kolejne osoby. Po raz drugi akcję zainicjował raper Solar. Tym razem jej cel jest szczytny - zorganizowana została zbiórka na wsparcie dla polskiej służby zdrowia. W tej chwili zebrana kwota to ponad 2,3 mln zł.