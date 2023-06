Jan Emil Młynarski nagrał płytę, która uzależnia. "Narkotyki" to nie jest zabawa dla młodych chłopców

Tylko zupełnie inną kwestią jest to, czy wykonując te piosenki można być stuprocentowo autentycznym, opowiadając historie sprzed lat. Nie jestem w stanie tego arbitralnie ocenić. Ale powiem ci, co usłyszałem na początku drogi i utkwiło mi w głowie do dzisiaj. Na jeden z naszych koncertów wpadł mój kolega, który znakomicie zna się na muzyce, ale porusza się w zupełnie innym klimacie. Po koncercie podszedł do mnie i powiedział "słuchaj, to nie jest moja bajka, ale ja ci wierzę". I to jest sedno. Chodzi o szczerość, o artystyczną uczciwość. Bo to nigdy nie jest spotkanie tylko z melodią.