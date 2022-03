Joanna Racewicz zamieściła mocny wpis. "Widziałam dzieci, które płakały z zimna i wycieńczenia". Oskarża rząd

Choć to wszystko brzmi budująco, to wpis dziennikarki ma przykrą puentę. "I wiece co? - gdyby nie oni - ten cały "system" zawaliłby się z hukiem. PRZY GRANICY NIE MA PAŃSTWA. Nie ma pań w garsonkach ani panów w garniturach. Cały ciężar został zrzucony na zwykłych ludzi. Na małe, przygraniczne miejscowości. Zosin, Moniatycze, Dołhobyczów, Hrebenne, Hrubieszów. Całe szczęście, że mieszkają tam wspaniali, dzielni ludzie. Nie kłaniają się byle komu i nie gadają po próżnicy, nie skarżą się ani nie proszą o pomoc. Wiem, co mówię, jestem stamtąd" - podsumowała Racewicz.