Julia Kamińska o sytuacji w kraju. Skrytykowała obecny rząd

Temat zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej wciąż budzi wiele kontrowersji. W połowie października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. To wywołało oburzenie wśród większości Polek i Polaków. W całej Polsce organizowane były strajki i protesty.

Temat aborcji wciąż jest poruszany przez wiele osób. W najnowszym wywiadzie z "Plotkiem" Julia Kamińska wypowiedziała się na temat sytuacji politycznej w Polsce . Nawiązała tym samym do strajków, które miały miejsce przed kilkoma miesiącami.

Julia Kamińska o działaniach polskiego rządu

Gwiazda rozmawiała z portalem na temat miłości oraz jej salonu piękności, który zdecydowała się zamknąć. - Zamknęliśmy "Spiękniej" jeszcze zanim zostało to nam narzucone odgórnie – to oczywiście wiązało się z dużą stratą finansową. Na szczęście udało nam się przetrwać ten ciężki czas i zrozumieliśmy, jakie to szczęście, móc w ogóle działać - wyznała gwiazda.