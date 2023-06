Kabareton z Seniuk i Radziwiłowiczem. "Ułani" w Teatrze Narodowym [RECENZJA]

Poeta-obywatel

Jerzego Marka Rymkiewicza przedstawiać specjalnie nie trzeba. Gdy żył, badał Mickiewicza czy Leśmiana, czuł się aktywnym poetą-obywatelem. Z jego życia i twórczości czerpały środowiska zarówno prawicowe, jak i lewicowe. Stał się inspiracją dla wielu, między innymi dla uznanego reżysera Piotra Cieplaka. Wykorzystał on powstały w 1974 r. tekst, by zachęcić do dyskusji o dzisiejszej Polsce, jej kondycji, mitach i społeczeństwie. I tak w 2018 roku doszło do premiery "Ułanów".