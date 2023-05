Życie to pudełko czekoladek. Książkiewicz, Holtz i Stużyńska w Polonii [RECENZJA]

Bezczelny humor

Oglądając efekty pracy Marii Seweryn z satysfakcją można stwierdzić, że zarówno wybór sztuki, jak i obsady był strzałem w dziesiątkę. W niezwykle dopracowanej i bogatej scenografii (ostatnio teatry z powodów ekonomicznych dążą raczej do minimalizmu), w mieszkaniu Holly dochodzi do spotkania z matką kolegi jej dziecka i przyjaciółką Cheryl (pełnokrwista kreacja Pauliny Holtz). Punktem wyjścia jest list znaleziony przez wścibską konserwatywną matkę. Jednak to pudełko specjalnych czekoladek wywróci całą akcję do góry nogami.