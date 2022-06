Kamil Sipowicz wspomina traumę Kory z Jordanowa. "Nigdy się od tego nie uwolniła"

- Kora we wspomnieniach wielokrotnie mówiła, że to była trauma. (...) To jest zniszczenie dziecka, zniszczenie osoby do końca jej życia. Kora nigdy się od tego nie uwolniła. Małe dziecko jest jak gąbka. Zastraszone, przerażone, manipulowane, chłonie wszystko - mówi.