Karolina Gruszka cierpi na stwardnienie rozsiane. Długo to ukrywała

- Miałam dużo szczęścia, dlatego że zanim dostałam diagnozę, to już bardzo dużo na temat tej choroby wiedziałam, ponieważ miałam w swoim bliskim otoczeniu osoby, które na to chorowały. Naczytałam się na ten temat, wiedziałam, jakie mogą być objawy. Gdy poczułam takie charakterystyczne drętwienia, mrowienia jednej strony ciała, zaburzenia równowagi, to zapaliła mi się lampka - opowiedziała.