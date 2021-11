Tragedii można było uniknąć. "Za późno poszedł do lekarza"

- Ta śmierć wynikała z jego entuzjastycznego podejścia do życia, jak się teraz dowiadujemy. Miał zawał, który przechodził, w tym sensie, że trochę źle się czuł, ale uważał, że to jeszcze nie jest pora, aby iść do szpitala. Sądził, że jak się gorzej poczuje, to wtedy pójdzie i poszedł zbyt późno – mówiła koleżanka z Polskiego Radia.