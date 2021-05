Królowa Elżbieta musiała ukrywać emocje? Uczyła się tego od najmłodszych lat

Szczególnie przytacza się historię, która pojawiła się nawet w serialu Netfliksa poświęconym brytyjskiej rodzinie królewskiej, "The Crown", dotyczącej wizyty królowej Elżbiety na miejscu katastrofy w Aberfan w 1966 r. We wspomnianej miejscowości doszło do gwałtownych ulew, co przyczyniło się do osunięcia hałdy węglowej, a gigantyczna lawina zsunęła się na szkołę i pobliskie gospodarstwa domowe. W wyniku katastrofy zginęło 140 osób, a ofiarami w większości były dzieci. Nawet wtedy Elżbiecie udało zachować się kamienną twarz.