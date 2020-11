Krystyna Janda o sytuacji artystów. "Ostatnio są w naszym kraju pogardzani"

Mimo to, aktorka zaznacza, że ma wielką motywację, by pracować wciąż na wysokich obrotach i walczyć o Teatr Polonia i Och Teatr. Podkreśla, że starają się wciąż dostarczać widzom rozrywki na jak najwyższym poziomie, niosącą przesłanie, które pozostanie z nimi jeszcze na długo.

- Staramy się pokazywać przestawienia, które uczą tolerancji, otwartości, budują świadomość piękna, wartości życia i uświadamiają, gdzie żyjemy. To nasza misja społeczna, poza zapewnieniem rozrywki. Misja niedoceniana. Na szczęście jest publiczność, która utrzymuje nas, kupując bilety. Uważam, że to dowód uznania. Gdyby nie publiczność, zaszyłabym się w domu i zajęła wyszywaniem – dodała na łamach "Pani" przewrotnie.

- To, co przeżywamy od marca, byłoby materiałem do napisania dramatycznej kroniki z czasów zarazy. Ale jesteśmy uparci. Planujemy przyszłość, mamy kilka alternatywnych scenariuszy na kolejne miesiące. To zasługa całego zespołu fundacji. Bez tych młodych ludzi, którzy tak szybko wszystko kojarzą, dzwonią, załatwiają, rozważają kolejne wersje zdarzeń, nie dałabym rady. To wymaga poza tym ogromnej odporności psychicznej, bo najpierw te plany powstają, potem się rozpadają i znowu trzeba je na nowo konstruować. Oni tylko zadają mi pytania, czy gramy, ile razy i kto zastąpi tych, którzy akurat zagrać nie mogą – mówiła w wywiadzie.