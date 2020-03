Krzysztof i Elżbieta Pendereccy. Taka miłość się nie zdarza.

- Wujek w ostatnich dniach był już bardzo ciężko chory, ale ciocia zachowała się heroicznie. Powiedziała mojej mamie, że będzie przy nim do śmierci i nie pozwoli go zabrać do szpitala, gdzie czułby się okropnie. Chciał być w domu, gdzie ciocia czuwała nad nim przez cały czas. Elżbieta spała z nim w jednym łóżku, trzymając go za rękę i sprawdzając co chwilę, czy wszystko jest w porządku. Umarł na jej rękach - powiedział tabloidowi Krzysztof Korwin-Piotrowski, redaktor naczelny portalu Orfeo.com.pl.