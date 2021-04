Krawczyk przeżył ciężki wypadek, wystąpił przed papieżem. Odeszła legenda

To była jedna z takich postaci, która przekracza granicę lubienia i nielubienia czy obiektywnej oceny dorobku. Krawczyk po prostu był, a jego piosenki powracały w najróżniejszych kontekstach i sytuacjach, na dobre wchodząc do kanonu współczesnej polskiej kultury, zarówno popularnej, jak i wysokiej.

Urodzony w operze

Krzyszof Krawczyk urodził się w 1947 r. w artystycznej rodzinie - oboje jego rodzice zajmowali się aktorstwem i śpiewem operowym. Przez całe dzieciństwo rodzina często przenosiła się z miasta do miasta tam, gdzie rodzice dostawali angaże. Dlatego Krawczyk do podstawowej szkoły muzycznej chodził najpierw w Poznaniu, a potem w Łodzi. Obok formalnej edukacji muzycznej samodzielnie uczył się grać na gitarze.

Wczesna śmierć ojca zmusiła go do podjęcia pracy zarobkowej w charakterze gońca. Ale już w 1963 r., wciąż będąc nastolatkiem, założył swoją pierwszą grupę muzyczną. I szybko odniósł wielki sukces. Trubadurzy błyskawicznie wyrośli na jeden z najpopularniejszych polskich zespołów bigbitowych, a takie przeboje jak "Znamy się tylko z widzenia" czy "Byłaś tu", śpiewała cała Polska.

Po dziesięciu latach występowania z Trubadurami, Krawczyk postanowił rozpocząć karierę solową. Zadebiutował dobrze przyjętym albumem "Byłaś mi nadzieją", zaraz po jego premierze związał się z Andrzejem Kosmalą, który był jego menedżerem aż do dziś. W latach 70. zjechał z koncertami całą Polskę i pół świata, nie tylko tego pozostającego w obszarze wpływów ZSRR. Miał też kontrakt z zachodnioniemieckim oddziałem formy Polydor, dla której nagrywał swoje utwory w wersjach niemieckojęzycznych. Koncertował w Zachodniej Europie, a nawet na... Jamajce.

W 1975 po raz pierwszy zaśpiewał swój największy przebój, "Parostatek". Najlepszym miernikiem popularności artysty w tamtym czasie była seria 18 koncertów w ogromnej Sali Kongresowej w Warszawie w 1976 roku. Wszystkie były wyprzedane do ostatniego miejsca.

Szły za nim jak na bal

Jego popularność w Polsce rosła, ale coraz mniej podobała mu się duszna atmosfera schyłkowego PRL-u. W 1979 r. zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Próbował tam kontynuować karierę jako wokalista, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała jego ambicje - przez kilka lat pracował fizycznie, żeby zarobić na życie.

Wrócił w połowie dekady lat 80. i z miejsca wrócił na szczyt popularności. Przez kilka kolejnych lat nagrywał przebój za przebojem, występował na niezliczonych koncertach i festiwalach, prawie nie znikał z telewizyjnego ekranu. Do repertuaru swoich nieśmiertelnych przebojów dopisał wtedy m.in. takie piosenki jak: "Za tobą pójdę jak na bal", czy "Dziewczyny, które mam na myśli", utwór zaśpiewany w duecie z bardzo wówczas popularnym artystą kabaretowym, Bogdanem Smoleniem.

Ten okres w jego karierze zakończył się bardzo dramatycznie - groźnym wypadkiem samochodowym, z którego wyszedł z licznymi obrażeniami, przede wszystkim twarzy i biodra. Choć w miarę szybko stanął na nogi, skutki urazów odczuwał w zasadzie do końca życia.

Disco i papież

W latach 90. po raz kolejny wyjechał na kilka lat do USA i znów wrócił w pełni chwały, nie przestając być wielką gwiazdą. W połowie dekady mocno skręcił w zaskakującą odnogę swojej artystycznej ścieżki - zaczął wykonywać muzykę z pogranicza italo disco i disco polo. Przez wiele kolejnych lat był wielką gwiazdą sztandarowego dla tego ostatniego gatunku telewizyjnego programu "Disco Relax". Poszerzył tym samym swoją i tak już bardzo rozległą paletę stylistyczną, w której było miejsce zarówno na pop, rock, country i muzykę religijną.

Chciał nagrać jak najwięcej płyt, bo "tylko to pozostanie"

Od początku lat 80. Krawczyk wrócił do porzuconej we wczesnej młodości religii katolickiej i często deklarował swoją głęboką wiarę. W 1997 r. wydał materiał zawierający prawie 20 pieśni dedykowanych Janowi Pawłowi II w 50-lecie jego kapłaństwa. Jak się okazało, był to tylko początek długiej serii płyt "papieskich". Krawczyk często nagrywał kolędy i pastorałki, a także inne utwory o charakterze religijnym. W 2000 r. wystąpił przed papieżem w Rzymie podczas spotkania z uczestniczkami i uczestnikami polskiej Pielgrzymki Narodowej.