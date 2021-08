Krzysztof Zalewski o całowaniu Ralpha Kamińskiego: "Absolutny spontan"

Potem zaczęły się już występy plenerowe. I to jest jeszcze lepsze doświadczenie, bo w zasadzie nie różnią się one niczym od tych sprzed pandemii. To wspaniałe, bardzo przyjemne uczucie: móc dzielić ten czas z publicznością, śpiewać razem z nią moje teksty, bawić się i tańczyć. Traktuję to jako niezwykły przywilej. Nawet jeśli plecy bolą od wielu godzin w samochodzie, kiedy wychodzę na scenę i staję przed radosnym tłumem, dzieje się coś niezwykłego. Korzystamy z tego, póki można. Nie wiadomo, co się wydarzy jesienią. Niestety, mam świadomość, że jesteśmy — muzyka, teatr, kino — pierwsi do "odstrzału". Kiedy tylko uderzy czwarta fala, cała kultura może natychmiast zostać zamknięta. Cieszmy się więc, póki można!