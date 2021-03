"Jest zdruzgotany". Williama szczególnie zabolała jedna rzecz

Księżna Kate nie radzi sobie z rozłamem, który zapanował w jej rodzinie. Do dziś nie może pogodzić się z faktem, że Meghan i Harry zdecydowali się opuścić pałac i żyć na własnych warunkach za oceanem. Przeżywa też załamanie braterskich relacji między Williamem a jego młodszym bratem. A nie ma co ukrywać, przepaść między synami Diany nieustannie się pogłębia.

Nie są w stanie wspólnie zasiąść przy jednym stole, jedna jest zazdrosna o popularność drugiej, obie jak lwice walczą o sympatię królowej, wzajemnie doprowadzają się do łez - to tylko część z zarzutów, jakie pojawiają się pod ich adresem. Jaka jest prawda?

Kryzys w rodzinie królewskiej. Autorka książki o Meghan ostro o monarchii

Na żaden oficjalny komentarz ze strony Kate nie możemy liczyć, ale co nieco zdradziła sama Meghan w niedawnym wywiadzie z Oprah Winfrey. Markle wskazała, że choć początkowo cała rodzina jej męża przyjęła ją z otwartymi ramionami, z czasem zaczęto się od niej odsuwać. Wyjaśniła też, że to Middleton doprowadziła ją do łez przed ślubem, a nie odwrotnie, jak do tej pory pisano.