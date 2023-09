"Kto ten film obejrzy, nie zagłosuje już nigdy na PiS". Mariusz Szczygieł o "Zielonej granicy"

Najpierw były "zdradzieckie mordy", "gorszy sort", geje, lesbijki, transseksualiści, "młode kobiety, które dają w szyje", Niemcy, Tusk, Unia Europejska, "oni, którzy gardzą Polską"… Tych "onych" akurat do życia powołała pani Szydło, tyle że określiła ich nieprecyzyjnie. Ale to jest skuteczne, bo "oni" to może być każdy, według widzimisię. Za chwilę wrogiem mogą być Ukraińcy i ich prezydent - nie będę zdziwiony. No i teraz aktualny wróg numer 2 po Tusku - Holland. Do czego to doszło, aby w cywilizowanym kraju reżyserka filmowa musiała chodzić z ochroną?