Magda Wójcik: Odzyskałam poczucie buntu. I lubię to, że mogę być bardziej "wprost"

Na pewno bezkompromisowości. A raczej mi o niej przypomniała. Imponuje mi to, że dzisiaj wykonawcy doskonale wiedzą, jacy chcą być i co chcą osiągnąć. A kiedy jesteś na scenie tych kilka dekad, zaczynasz rozmyślać, co ci wypada, a co nie. Trochę zapomniałam, jak to jest mieć w sobie to poczucie buntu. Dzięki nim je odzyskałam. I nabrałam zdecydowanie więcej dystansu i luzu, do tego, co robię sama. Kiedyś często budowałabym jakąś otoczkę, chowała się za aurą tajemnicy. A dzisiaj lubię to, że mogę być "bardziej wprost".