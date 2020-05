Mann rapuje o "obstrukcji reelekcji". Odpowiedział na wyzwanie

O akcji #hot16challenge2 chyba nie musimy mówić już wiele. Jeśli jeszcze jakimś cudem nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie sprawdźcie filmik poniżej. Zaczęło się od raperów, a teraz swoje teksty do beatu tworzą nawet politycy. Z prezydentem Dudą na czele, który nominował nawet premiera Morawieckiego. Prezes Rady Ministrów musi się sprężać, bo czas na odpowiedź ma do końca 13 maja. Tymczasem gwiazdy dzielą się swoimi, politycznymi "szesnastkami".