Modelka zmieniła rasę i wspiera "czarnych braci". Sama nie odczuwa rasizmu

Jakby tego było mało, w 2018 r. poleciała do Kenii, gdzie przyjęła chrzest i nadano jej afrykańskie imię i nazwisko. Od tamtego czasu przedstawia się jako Malaika Kubwa, co w suahili ma oznaczać "Wielki anioł".

- To bardzo smutna i rozczarowująca sytuacja, gdy ludzie naprawdę zakładają, że bycie czarnoskórym sprowadza się tylko do koloru skóry. Ona ma bardzo ograniczone pojęcie, co to znaczy być czarnoskórym lub przedstawicielem mniejszości etnicznej we współczesnym świecie i jakim wyzwaniom trzeba stawiać czoła – mówił Jabeer Butt z Fundacji Równości Rasowej.