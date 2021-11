Mika Urbaniak o zmaganiach z chorobą dwubiegunową. W manii brała kredyty

- Dużo wtedy piłam. Używałam alkoholu jako złagodzenia tych symptomów. Pewne nieprzyjemne rzeczy się wydarzały w trakcie picia. To też spowodowało pewne poczucie wstydu, upokorzenia, co kumulowało się we mnie. (...) Gdy byłam w pierwszej manii, piłam codziennie przez 3 miesiące bardzo duże ilości alkoholu i wszystkie moje symptomy były wtedy mocniejsze - wspomina.