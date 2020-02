Minęło 46 lat od morderstwa. Syn ofiary twierdził, że odnalazł lorda

Po śmierci brytyjskiej arystokratki, lady Lucan, w jej domu odnaleziono stare zapiski. Pisała w nim o morderstwie, jakiego dokonał jej mąż. Pani Lucan przez 46 lat sądziła, że mąż popełnił samobójstwo po strasznym czynie, którego dokonał. Okazuje się, że mogła pół życia się mylić.

Gdzie podział się lord?

Ale ustalono, że przed tragicznymi wydarzeniami lord zwierzył się przyjacielowi, że żona za wiele go kosztuje i chętnie by się jej pozbył.

Inna teoria: John udał się po morderstwie do Indii, na Goa. Tam został hippisem-muzykiem i występował pod pseudonimem "Jungly Barry". Autorem tego scenariusza był były inspektor Scotland Yardu, który na emeryturze napisał książkę "Dead Lucky: Lord Lucan The Final Truth". Tyle że niedługo po publikacji do redakcji "Guardiana" zgłosił się prezenter BBC Radio, który wyjawił, że dobrze zna tego muzyka i nie jest to z pewnością ukrywający się lord.