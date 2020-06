Rasista i homofob. Obrzydliwy wywiad pogrąża legendę

Domagają się potępienia "rasistowskich i fanatycznych" wypowiedzi Johna Wayne'a, w których zawarte są przekonania o "supremacji białej rasy", słowa wymierzone w LGBT i rdzennych mieszkańców Ameryki. O co chodzi?

Kryzys w USA. Masowe protesty po śmierci George'a Floyda

- Wierzę w supremację białych, dopóki, dopóty czarni nie poduczą się i wyedukują. Nie może być tak, że zaraz padniemy przed nimi na kolana i damy im władzę. Trzeba ich nauczyć odpowiedzialności . Problem w tym, że czarni próbują się uczyć na uniwersytetach, nawet gdy nie zdali egzaminów i nie mają odpowiedniej wiedzy. Jak może uczyć się algebry ktoś, kto nie umie liczyć? To by nam drastycznie zaniżyło poziom edukacji. W sumie czarni nie powinni narzekać, bo w USA wiedzie im się bardzo dobrze.

Na łamach "Playboya" gwiazdor "Rio Grande" nie widział nic złego w tym, że kiedy kręcił film, do roli czarnego charakteru szukał aktora o czarnym kolorze skóry.

Ponadto na łamach "Playboya" Wayne odniósł się do filmów "Nocny kowboj" i "Easy Rider" (oba z 1969 r.), nazywając je "pedalskimi" i dodając, że jest przekonany, iż za kilka lat Ameryka znudzi się tym "zboczonym" kinem.

- Nie uważam, że źle zrobiliśmy, odbierając im ten wspaniały kraj. To była kwestia przetrwania. Ludzie potrzebowali nowej ziemi, a Indianie byli samolubni i chcieli jej całej dla siebie - tłumaczył.

W kontrze do tych słów Michael Hiltzik z "The Los Angeles Times" pisał, że John Wayne po prostu się odsłonił i doskonale wiedział, co mówi.