Paweł Kukiz zarabia krocie na muzyce. Więcej niż jako poseł

Paweł Kukiz jako poseł na Sejm VIII i IX kadencji zarabiał w ostatnich latach ok. 120 tys. zł rocznie. Niedawno przyjęto rozporządzenie o podwyżkach dla najwyższych urzędników państwowych, dzięki czemu uposażenie i dieta poselska zwiększą się z ok. 10 tys. zł miesięcznie do prawie 17 tys. zł. Od sierpnia każdy wybraniec narodu zasiadający w ławie sejmowej będzie więc zarabiał rocznie ponad 200 tys. zł.