Piotr Zelt skrytykował rzeczniczkę Straży Granicznej. "Niczego nie żałuję"

Potem dodała jeszcze, zwracając się do innych osób na konferencji prasowej: "A co państwu to da, że powiemy, gdzie zostały przewiezione?". W telewizyjnym wywiadzie dla TVN24 zapytana o sytuację odsuwanych od granicy uchodźców i uchodźczyń skomentowała z kpiną na ustach, że to jej "ulubiony temat".