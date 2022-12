Ostro o TVP. "Zrobili nam z Polski krainę kiczu"

Jak tłumaczy Renata Przemyk, kwestie związane z poglądami społeczno-politycznymi to niejedyny powód jednoznacznego odcięcia się od mediów publicznych. Jest jeszcze kwestia wrażliwości estetycznej i zaufania, jakim artysta jest obdarzany przez odbiorców: "Zdecydowałam, że promocja kiczu, jaki oferują publiczne media, to coś, w czym nie chcę brać udziału. Podobnie jak w niszczeniu tego, co dobre. Proszę popatrzeć, co stało się z radiową Trójką. To było radio mojego pokolenia i kilku innych. Już nim nie jest. Podobnie dzieje się z festiwalem w Opolu. Przecież to było święto polskiej piosenki i za każdym razem dbano o odpowiedni poziom. Teraz to niemal prywatna impreza kilku decydentów. (…) Zrobili nam z Polski krainę kiczu" – dodaje Przemyk.