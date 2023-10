Rodzice księżnej Kate pod ostrzałem. Ludzie czują się przez nich oszukani

Jak dotąd byli właściciele "Party Pieces" nie odnieśli się publicznie do sprawy. Według "The Sun", cała akcja anonimowych sprawców najbardziej zdenerwowała Jamesa, brata Kate, który także mieszka w Bucklebury. Podobno widziano go, jak po zmroku robi obchód wioski i własnoręcznie zrywa afisze. Martwi się podobno przede wszystkim o święty spokój nie tyle rodziców, co swojej żony Alizee, która niebawem urodzi ich pierwsze dziecko.