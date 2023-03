Zostawiła partnera i córkę, i zakochała się bez pamięci. To był nietypowy związek

Już początek nowego związku pokazał, że nie będzie on należał do najłatwiejszych. "Wielokrotnie mówiła mi, że strasznie się czuła po tym, jak porzuciła w Stanach Passenta i Agatkę. A zrobiła to specjalnie dla Zbyszka – tak bardzo chciała z nim być. A on na jej przyjazd zareagował słowami: 'A jesteś, to świetnie. Ale gdzieś właśnie wychodzę…'. I poszedł gdzieś z kolegami czy znajomymi. Strasznie ją to wtedy przygnębiło. Żaliła się: 'Kasia, przylatuję z innego kontynentu, pędzę do faceta, a on mi mówi: 'Jesteś, to jesteś'" - wspominała malarka Katarzyna Ważyk.