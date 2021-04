Samotność, pandemia i rodzina w kryzysie. Trudne 95 urodziny Elżbiety

Małżeństwo musiało trwać, bez względu na to, jak było nieszczęśliwe. Przyjście na świat najstarszego dziecka nawet oddani królowej biografowie nazywają... "obowiązkiem dynastycznym". Życie od A do Z królowa poświęciła na ołtarzu monarchii, której wcześniej poświęcił się jej ojciec, a kiedyś jej babka.

Właśnie pożegnała niemal stuletniego współmałżonka. Ich pożycie biograf Robert Lacey nazywał "partnerstwem opartym na separacji". I nie ma co czarować: to nie była bajka. Ale Filip był ojcem dzieci Elżbiety, jej powiernikiem, doradcą i towarzyszem w jesieni życia. Nie doczekał jej platynowego jubileuszu, który będzie świętować za rok.

Niestety niełatwo jej będzie znaleźć pocieszenie wśród najbliższych. Relacje z jej najstarszym synem, księciem Karolem trudno nazwać serdecznymi. Jak opisuje to Marek Rybarczyk, badacz historii brytyjskiej rodziny królewskiej, Karol i jego nieumiejętność rozpoznania rzeczy istotnych zawsze ją irytowały. Już 20 lat temu miał namawiać matkę, by zrzekła się tronu. Gdy ta się nie zgodziła, ponoć przestał się do niej odzywać! Jeśli wierzyć w niedawne słowa Harry'ego, taki Karol ma sposób na konfliktowe sytuacje...

Chociaż przychylne rodzinie królowej brytyjskie media starają się zamiatać pod dywan historię księcia Andrzeja, to faktem jest, że jest na celowniku FBI. W najlepszym przypadku ma na swoim koncie kompromitującą znajomość ze skazanym pedofilem, ale są świadkowie, fotografie, zeznania, które budzą wiele pytań. To wyjątkowo ciężki cios dla Elżbiety, że właśnie jej ulubione dziecko przyniosło rodzinie taki zawód i wstyd.

Jednak nie o występkach Andrzeja przeczyta przeciętny czytelnik brytyjskiego tabloidu, a o Harrym i Meghan. Ich wystąpienie z Firmy, jak nazywają strukturę rodziny królewskiej, wstrząsnęło wizerunkiem brytyjskiej monarchii. Ale dopiero ich wywiad w amerykańskiej telewizji pozostawił na niej rysę już nie do zmazania. Obojętność, manipulacja, rasizm... wnuk królowej wraz z żoną nie wahali się zarzucić członkom rodziny i całemu systemowi wokół niej najgorszych przewinień. Co czeka teraz Harry'ego? Decyzja należy właśnie do królowej. I co z tego, że jest jej ukochanym wnukiem? Dla niej posłuszeństwo wobec Korony zawsze będzie na pierwszym miejscu, nawet przed babcinymi sentymentami.