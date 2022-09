Schwarzenegger w Polsce. "Widziałem, jak nienawiść wymknęła się spod kontroli"

Schwarzenegger od wielu lat nawiązują do swojej przeszłości o faktu, że jego ojciec był członkiem niemieckiej partii nazistowskiej. Kilka miesięcy temu w odezwie do rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie napisał: "Mój ojciec został ranny pod Leningradem. Armia nazistowska, której był częścią, wyrządziła wielką krzywdę wielkiemu miastu i jego dzielnym ludziom. Kiedy przybył do Leningradu, był podekscytowany kłamstwami swojego rządu. Kiedy opuścił Leningrad, był załamany: fizycznie i psychicznie. Resztę życia przeżył w bólu – bólu złamanego kręgosłupa, bólu od odłamków, który zawsze przypominał mu o tych strasznych latach i bólu z powodu poczucia winy".