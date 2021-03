Sławomir Świerzyński miał kłamać nt. sukcesu Bayer Full w Chinach

Darewicz był pomysłodawcą organizacji koncertów Bayer Full w Chinach. Jednak do trasy nigdy nie doszło. Według sinologa nie sprzedano też tylu płyt. - Łapałem się za głowę, słysząc, co za głupstwa Świerzyński opowiada o rzekomo już odniesionym sukcesie w Chinach. Ostatecznie do wyjazdu, koncertów, a tym bardziej sprzedaży płyt nie doszło - mówił "Gazecie Wyborczej".