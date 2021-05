Śmierć Kurta Cobaina. FBI ujawniło nowe fakty na temat tragedii

Wielu największych fanów Kurta Cobaina nadal nie wierzy w samobójczą śmierć muzyka. Według nich po olbrzymiej dawce heroiny artysta nie był zdolny do tego, by samemu się zastrzelić. Powstało mnóstwo teorii spiskowych na temat tragedii. Najpopularniejsza z nich dotyczy tego, że do zgonu lidera Nirvany doprowadziła żona Kurta, Courtney Love, która rzekomo wynajęła płatnego zabójcę.