Teatr Muzyczny Roma stawia na Queen. "Takiego show w Polsce jeszcze nie było"

Nie. Nie obawiam się z bardzo prostego powodu – powstały doskonałe tłumaczenia. Ponadto za sobą mamy nieprawdopodobnie dobre przyjęcie musicalu "Mamma Mia!" z piosenkami zespołu ABBA. Nikt nad Wisłą i Odrą przed tamtą premierą nie wyobrażał sobie "Dancing Queen" czy "The Winner Takes It All" w języku polskim, a po premierze bilety były wyprzedane na kilka miesięcy do przodu. Gdy ukazała się płyta z polskimi wersjami hitów szwedzkiej grupy, od razu stała się sprzedażowym hitem. Musical "We Will Rock You" to także tzw. jukebox, czyli musical stworzony na bazie już wcześniej istniejących przebojów. I także w tym przypadku niektóre szlagworty jak np. "We Will Rock You", pozostaną w języku angielskim. Podobny zabieg w piosence "Mamma Mia!", gdzie zamiast "Matko moja!" pozostawiliśmy oryginalny szlagwort, zyskał uznanie krytyki i widzów. Duch Freddiego Mercury’ego jest już z nami. I mam nadzieję, że poprowadzi nas do udanej premiery, na którą już dziś serdecznie zapraszam. Wiosna 2023 roku będzie nasza – i Queen.