Tomasz Raczek o Wojciechu Pszoniaku: rozpoznawalny od pierwszego słowa na ekranie

Tomasz Raczek: Wojciech Pszoniak należał do tych osób, które traktują zawód aktora jako posłannictwo. Za pomocą emocji na ekranie chciał poprawiać świat i budzić w człowieku to, co najlepsze. Gdy poznałem go osobiście, zorientowałem się, że jemu naprawdę na tym zależy. On w trochę naiwny, ale piękny sposób, wierzył w tę misję. To było widać, gdy widzieliśmy go jako Moryca Welta czy Dantona na ekranie. Ale prywatnie okazało się, że on naprawdę taki jest: zależy mu, żeby przekazać ludziom to, w co wierzy.