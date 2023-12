W poszukiwaniu straconego. Dawid Karpiuk o nowej płycie Dziwnej Wiosny

Tak i nie. To dla nas naprawdę zupełnie inne rzeczy. I żadnej bym nie oddał. Na koncertach gramy zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy tworzymy płytę. Robimy to celowo. W studiu piosenki dostają jedno życie, na koncertach kilka kolejnych. Na koncertach zawsze staramy się sprawdzić, co jeszcze da się w nich znaleźć. I wtedy to są prawdziwie piękne podróże, przez emocje i planety. Zresztą czasem mówię Wojtkowi Traczykowi (basiście, przyp.red.) przed koncertem: "Ej, chodź zagramy ten czy ten numer. Zobaczmy jak się go da otworzyć, co tam jest do zagrania nowego". Wprowadzamy dużo improwizacji w piosenki. Co jest zajebiste, bo mieszamy dwa niby różne światy. Klasyczne, rockandrollowe piosenki i impro. Czyli łączymy to, co robiły największe rockandrollowe tria w historii: Jimi Hendrix, Noel Redding i Mitch Mitchell z jednej strony i Kurt Cobain, Krist Novoselic i Dave Grohl z drugiej. Ale nie robimy tego świadomie, tak mi to wyszło teraz, jak sobie przemyślałem.