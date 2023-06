W służbie zdrowiu. "Pogo" w Teatrze Polonia Krystyny Jandy [RECENZJA]

Zakazane: powołanie i bohaterstwo

Po sześciu latach w charakterystycznych pomarańczowo-czarnych ciuchach, Jakub Sieczko zszedł na zawsze z karetki, bo – jak pisze – "psuła się od niej dusza, wk***ienie zaczynało się ulewać'. Pracę zaczął mając 28 lat, i tak wytrzymał do 34. urodzin. Czemu to porzucił? "Robienie ‘w nieszczęściu i zbyt częstej bezradności’ to jedno, ale praca w pogo to coś całkiem innego, tutaj jest zakazane i 'powołanie i bohaterstwo'.