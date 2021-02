Ważny apel Oliwii Bieniuk, umieściła zdjęcie

Oliwia Bieniuk do polskiego show-biznesu weszła jako córka znanej i kochanej aktorki Ani Przybylskiej, która zmarła przedwcześnie z powodu nowotworu. Chociaż tata dziewczyny, Jarek Bieniuk z pewnością wolałby, by ta stroniła od show-biznesu, to jednak pokusa była zbyt silna.

Dzisiaj dziewczynę, która otwarcie mówi, że chce zostać aktorką, śledzi na Instagramie niemal 200 tysięcy osób. Swojej popularności używa nie tylko do wdzięczenia się na zdjęciach, czy reklamowania kolejnych marek. Na swoim instastory umieściła ważny apel, by sprawdzać etykiety produktów i nie kupować tych, które w swoim składzie zawierają olej palmowy.

Dlaczego powinniśmy przestać kupować produkty z olejem palmowym?

Powierzchnia upraw olejowca gwinejskiego, z którego uzyskuje się olej, przekroczyła już 27 mln hektarów, niebawem będzie to obszar większy od Polski. Z powodu olbrzymiego i wciąż rosnącego popytu na olej masowo wycina się i wypala lasy deszczowych pod plantacje palmy . Szczególnie dotyczy to Indonezji, która jeszcze niedawno była niemal w całości pokryta dżunglą, a dziś jej lesistość wynosi niespełna 50 proc.

Ekolodzy przekonują, że najlepszym rozwiązaniem jest certyfikacja upraw palmy oleistej, co umożliwi nadzór procesu produkcji oleju. Coraz więcej firm deklaruje stosowanie tylko wyrobów legitymujących się atestem, chociażby RSPO (z ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego. Daje on gwarancje, że wyrób oleju nie wiąże się z dewastacją lasów pierwotnych i stosowaniem pestycydów, zaś pracownicy plantacji są traktowani zgodnie z międzynarodowymi standardami.