Wojciech Malajkat adoptował dwoje dzieci. Był wtedy 17 lat po ślubie

W czasie pandemii cała rodzina przeniosła się z Warszawy na Mazury. - Misia cierpi, tu miała koleżanki, całe swoje życie. Ale ma internet, który stał się jej oknem na świat. Nie mówię jej: "Tu jest ci lepiej niż w Warszawie", bo to nie jest prawda. Córka tańczy, nawet w czasie epidemii odbywają się konkursy, więc jadę po nią, zawożę do Łodzi czy do Warszawy, wtedy wraca tu na chwilę, oddycha jak ryba, która trafiła z powrotem do wody, i znowu ją wywożę - opowiadał dumny ojciec dwa lata temu.