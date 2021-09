Skandal w agencji modelek wyszedł na jaw. "Jeżeli chcesz tu pracować, musisz iść z nim do łóżka"

"Ruch #MeToo w branży modelingu nadchodzi"

Sprawa wykorzystywanych modelek zdobyła rozgłos już ponad rok temu, ale brakowało wtedy najważniejszego - poparcia znanych nazwisk. Do Otis dołączyły: Jill Dodd, Lesa Amoore, Shawna Lee, Ebba Karlsson i Emily Mott. To one zjawiły się w paryskim departamencie policji, by zeznawać, a także współpracować z Fundacją Model Alliance, która powstała z inicjatywy niesienia pomocy, a także przeciwdziałania przemocy w branży mody.