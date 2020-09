Zenek Martyniuk w książce do polskiego. Wydawca wyjaśnia, nauczycielki komentują

Sebastian Łupak: W wydanym przez was zeszycie ćwiczeń do klasy szóstej szkoły podstawowej znalazł się tekst będący parafrazą piosenki Zenona Martyniuka ”Przez twe oczy zielone…” Czy rodzice powinni się bać, że ich dzieci będą kształcone poprzez twórczość disco polo?

Nie jest tak, że zamieściliśmy tekst, który nawiązuje do estetyki disco polo i staramy się przekonać uczniów, że ma on jakieś wartości literackie czy estetyczne.

W rozdziale ”Czasownik” tłem do wszystkich ćwiczeń jest średniowiecze: turnieje, rycerze, damy dworu, trubadurzy. W tekście Zenka Martyniuka mamy do czynienia z zakochanym mężczyzną, który wzdycha do swojej ukochanej. Utwór można wdzięcznie przerobić na pieśń trubadurów i tak też zrobiły autorki. Nie spodziewały się, że to wywoła jakiekolwiek kontrowersje. Nie chodziło im o promowanie tej twórczości. Ta literacka aluzja jest absolutnie neutralna.