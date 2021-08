Życie to nie bajka. Ale czy Daniela Martyniuka czeka szczęśliwe zakończenie? [Opinia]

Gdy rodzice Daniela Martyniuka stawali przed ślubnym ołtarzem, mieli niespełna 20 lat. Na horyzoncie nie było jeszcze świetlanej kariery Zenka, za to łączyło ich gorące uczucie i szczera wiara w to, że razem pokonają wszelkie przeszkody. Udało im się, po ponad 30 latach małżeństwa są wciąż razem. Jak to rodzice, chcieli tego samego dla swojego jedynaka. Jednak przymuszanie 29-letniego Daniela do ślubu z 19-letnią ciężarną Eweliną skończyło się rodzinnym dramatem. Zaledwie trzy miesiące po hucznym weselu pojawiły się pierwsze zgrzyty, a narodziny ich córki Laury nie uzdrowiły relacji nowożeńców.