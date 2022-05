Zygmunt Chajzer o 300 zł od rządu. "Mija miesiąc i tych pieniędzy nie ma"

- Ja już pobieram stypendium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli jestem emerytem, ale to w zasadzie niczego nie zmienia. Robię to, co robiłem wcześniej. Pracuję w radiu, udzielam się też społecznie i zawodowo, a samo przejście na emeryturę nie było dla mnie jakimś ważnym wydarzeniem. Nic się nie skończyło, poza tym, że zacząłem pobierać emeryturę i nie płacę składki emerytalnej - opowiadał w "Fakcie".