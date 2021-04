"Czuł się, jakby nie miał matki". Nieprawdopodobna historia księżnej Alicji

W piątek 9 kwietnia zmarł książę Filip. Za dwa miesiące obchodziłby setne urodziny, ale i tak zapewnił sobie tytuł najdłużej żyjącego małżonka brytyjskiego monarchy. Wraz z Elżbietą II przeżyli wspólnie ponad 70 lat. W tym czasie doczekali się czworga dzieci, ośmiorga wnucząt i dziesięciorga prawnuków. I choć - jak podkreślają znawcy brytyjskiej rodziny królewskiej - ich małżeństwo nie było idealne, trwali w małżeńskiej przysiędze. Wygląda na to, że księciu Filipowi udało się stworzyć rodzinny dom, którego sam tak naprawdę nie doświadczył. Jego dzieciństwo było naznaczone wojną i chorobą psychiczną matki.

Późniejszy książę Edynburga był najmłodszym z czworga dzieci Alicji Battenberg i księcia Andrzeja. Gdy miał półtora roku, jego rodzice musieli uciekać z Grecji. Dostali się do Francji, gdzie księżna Alicja zbliżała się do Boga i jednocześnie oddalała od zmysłów.

Kiedy książę Filip miał zaledwie 9 lat, jego matka przeszła poważne załamanie nerwowe, a potem przymusowe leczenie. To wszystko sprawiło, że w życiu przyszłego małżonka brytyjskiej królowej matka była niemal nieobecna. "Do 15. roku życia nie wysłała mu nawet jednej kartki na urodziny. Czuł się tak, jakby nie miał matki – do dziś niechętnie o niej rozmawia" - można przeczytać w książce "Elżbieta II. O czym nie mówi królowa" Marka Rybarczyka. Poznajcie niezwykłą historię matki Filipa.