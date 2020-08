Awantura wokół festiwalu w Opolu. TVP organizuje koncert poświęcony pamięci Romualda Lipki, ale bez muzyków Budki Suflera

- To trochę tak, jakby na koncercie pamięci Ryszarda Riedla nie mógł wystąpić zespół Dżem. Owszem, w ostatniej chwili ze strony Marka Sierockiego padła propozycja, że możemy wystąpić w Opolu indywidualnie, "na doczepkę" do któregoś z wokalistów albo wokalistek, na jedną piosenkę ale nie dostaliśmy zgody na to, żeby stanąć na scenie i powiedzieć jasno: "to my, Budka Suflera". I "nikt" nie wie dlaczego - tłumaczy.