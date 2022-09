Chichot losu? Rozwodnik zasiądzie na tronie. 86 lat temu wybuchł o to skandal

Rozwód księcia Karola i księżnej Diany, a także to, co potem stało się z matką Williama i Harry'ego, wywołało jeden z najważniejszych kryzysów w monarchii. Następne uderzenie w budowane przez lata fundamenty królestwa przyszło, gdy Harry zdecydował się porzucić rodzinę i wyemigrować z żoną Meghan do Stanów Zjednoczonych, by tam zacząć nowe życie. Nie brakowało wtedy porównań sytuacji z Meghan do tego, co działo się w państwie w związku z relacją Edwarda VIII i Wallis Simpson. Rozwodniczka Meghan była krytykowana równie mocno co rozwodniczka Wallis, choć ich historie dzieliło blisko 80 lat.