Co się stało? Piosenki Michaela Jacksona powracają do łask

Co się przez te dwa i pół roku zmieniło? Co spowodowało, że słuchacze popularnej stacji znów mogli usłyszeć takie przeboje, jak "Thriller" czy "Bille Jean"? Na łamach Wirtualnemedia.pl rzecznik prasowy Grupy Eurozet Michał Aleksandrowicz informuje: - Zdecydowaliśmy o usunięciu utworów tego artysty z playlisty Radia ZET do czasu wyjaśnienia sprawy. Tymczasem od premiery 'Leaving Neverland' nie pojawiły się żadne dowody przesądzające o winie artysty, a sądy odrzucały kolejne pozwy oskarżycieli.