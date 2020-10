Biznes Żebrowskiego czeka bankructwo? Nie był na to przygotowany

Wprowadzenie czerwonej strefy sprawiło, że działalność instytucji kulturalnych, takich jak teatry, opery czy filharmonie, jest po prostu nieopłacalna. Już przy poprzednich ograniczeniach (żółta strefa zakładała możliwość zapełnienia połowy widowni) Żebrowski musiałby dokładać do interesu z prywatnej kieszeni.

Niektórzy wciąż grają, choć przy zapełnieniu 1/4 widowni, to finansowa katastrofa. Część przeniosła spektakle ze scen kameralnych do dużych scen. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić.