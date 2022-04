Gajos o bojkocie wszystkiego, co rosyjskie. Dyplomatycznie

Dziś Gajos komentuje tę sprawę: - Dochodziły do mnie głosy, że gdzieś na facebookach ludzie mnie krytykowali, ale nie żałowałem i nie żałuję. Co najwyżej zastanawiam się, czy nie wyraziłem się nazbyt obcesowo. Być może powinienem był użyć bardziej eleganckiej formy? Ale to było jedyne, co przyszło mi wtedy do głowy, kiedy zostałem zapytany o sytuację w Polsce. Sedno sprawy się nie zmieniło – dzisiaj myślę podobnie.