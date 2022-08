Jan Borysewicz: gramy znów trochę jak w latach 80., ale mamy jeszcze sporo siły

Dzisiaj jest trochę inaczej. Ale zauważam, że dołącza do naszych koncertów naprawdę sporo młodych ludzi. To na pewno zasługa rodziców, którzy przekazywali im naszą muzykę. Ale wielu z nich z własnej inicjatywy wraca nie tylko do nas, ale wielu innych zespołów z lat 80. To były naprawdę piękne czasy dla muzyki. Powstawały wspaniałe kompozycje, numery, które są z nami do dzisiaj i zostaną w sercach ludzi na zawsze.